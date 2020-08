Quest'anno l'estate di Priverno e dell'intera provincia pontina sarà decisamente più vuota.

Poco fa, infatti, gli organizzatori della Festa Medievale di Fossanova hanno ufficializzato il rinvio della manifestazione al prossimo anno. Il motivo è immaginabile: l'emergenza Coronavirus tuttora in atto.

"Fin dall'inizio dell'emergenza - hanno fatto sapere gli organizzatori della grande kermesse - abbiamo sperato che tutto si risolvesse in poco tempo. Abbiamo seguito con apprensione l'evolversi del contagio. Abbiamo pianto per le tante vittime e per tutti quelli che hanno sofferto per questo virus maledetto. Ogni volta che abbiamo letto di un rinvio o di un annullamento delle tante belle manifestazioni del nostro territorio, ci siamo interrogati se ci saremmo dovuti arrendere anche noi all'impossibilità di offrire uno spettacolo degno della tradizione della Festa Medievale di Fossanova. Purtroppo dobbiamo darci appuntamento al prossimo anno. Troppe limitazioni, troppe regole che impediscono il normale svolgimento del programma di eventi che avevamo predisposto. La sicurezza di tutti prevale su qualsiasi cosa - ricordano gli organizzatori -. Torneremo con la promessa di organizzare la più bella edizione mai realizzata".