Parte nella città di Aprilia il nuovo centro di distribuzione di Poste Italiane, una novità con la quale l'azienda prosegue l'opera di ampliamento e di trasformazione della rete logistica. Una trasformazione che prevede un piano di investimento di 40 milioni di euro. Il centro in via della Meccanica, che si sviluppa su una superficie di 700 metri quadrati, è stato progettato e realizzato per continuare a migliorare la qualità del servizio e i tempi di consegna e in linea con il nuovo modello di recapito introdotto sull'intero bacino territoriale di Latina e provincia che ottimizza il servizio di recapito della corrispondenza e garantisce la consegna degli invii a firma, dei pacchi e dei prodotti e-commerce in fasce orarie estese fino alle 19,45 e durante il sabato. Il centro di Aprilia dispone di attrezzature di ultima generazione che permettono soprattutto di efficientare in sicurezza il lavoro del personale. Di nuova concezione gli strumenti di lavoro, quali i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono ai portalettere di ordinare e gestire la corrispondenza con più velocità.

Il bacino territoriale di riferimento per la sede di via della Meccanica è suddiviso in 19 zone di recapito ed ha competenza sull'intero territorio di Aprilia. Nel centro sono impiegate oltre 50 persone tra operatori interni e portalettere. Questi ultimi hanno a disposizione un parco mezzi che comprende 24 automezzi, 10 motorini e un furgone con i quali quotidianamente raggiungono circa 74mila abitanti, residenti in oltre 31mila abitazioni distribuite in 15mila numeri civici, e oltre 4mila tra attività commerciali e uffici. Per garantire il servizio, i portalettere di Aprilia percorrono una media mensile di 35 mila chilometri.

I volumi che questa sede sarà chiamata a gestire sono molto importanti poiché si attesteranno per la posta a firma su oltre 450mila invii, per i pacchi su oltre 220mila pezzi e su circa 110 tonnellate di corrispondenza "ordinaria" e commerciale. Tutti i portalettere sono dotati di palmare e con i terminali possono gestire la corrispondenza ordinaria e a firma in maniera veloce e tracciata, portando inoltre a domicilio una serie di servizi postali innovativi per i privati e per i professionisti.