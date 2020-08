"Non riesco ad essere nella mia Latina quanto vorrei, ma mi piace pensare che ci sia anche una mia "goccia" in quel mare di amore e di bene che AVIS Comunale Latina genera ogni giorno. Questa è la vettura che abbiamo potuto acquistare con la quota del cachet di Sanremo 2020 che ho destinato ad Avis. E di nuovo: Non ho meriti, ma posso alzare un po' la voce. E lo faccio anche oggi per ricordarvi che donare il sangue cambia le vite e questi eroi con la ? maiuscola ve lo sapranno raccontare".

Con queste parole pubblicate sulla sua pagina Facebook Tiziano Ferro annuncia con tanto di foto un importante risultato raggiunto. Un obiettivo che racconta l'impegno continuo dell'Avis e dei tanti volontari anche in momenti difficili come quello che stiamo vivendo per l'emergenza Covid-19.