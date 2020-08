La città di Aprilia dice addio a Romano Cotterli, fondatore della protezione civile di Aprilia ed ex presidente del Fogolar Furlan. L'uomo si è spento nella notte nella sua abitazione. A ricordarlo è anche il sindaco Terra con un messaggio di cordoglio.

"Romano Cotterli, già presidente del Fogolar Furlan cittadino, fondatore e anima della nostra Protezione Civile è stato un grande animatore del Carnevale apriliano e di numerosi eventi e iniziative cittadine.Con Romano se ne va un protagonista indiscusso della storia di Aprilia e una delle colonne portanti su cui si è fondata la crescita della nostra Città dal dopoguerra ad oggi. Di lui ricordo anche l'incredibile legame con la sua terra d'origine, il Friuli, che ha conservato fino alla fine e che ha saputo utilizzare come leva per la costruzione di nuovi legami, qui ad Aprilia.L'Amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia in un saluto di gratitudine, per tutto quello che Romano ha saputo costruire e per il contributo che ha assicurato alla costruzione e al benessere della comunità apriliana".