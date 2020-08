E' chiaramente un habitué del territorio, avendo casa a Sabaudia. Ma la sua presenza non passa mai inosservata. Parliamo di Francesco Totti, storico capitano dell'As Roma, che l'altra sera ha deciso di andare a Terracina e di gustare l'ottimo pesce locale sui tavoli dell'Hostaria del Vicoletto.

Una scelta, quella del ristorante di via del Quartiere, immortalata in una foto che lo stesso Biagio Tarquinio, proprietario del locale, ha postato sui social in segno di grande onore per una visita mai banale, ossia quella di uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi.

Tra l'altro, non si può dimenticare come il locale terracinese sia da sempre meta di vip.