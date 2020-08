Sono in corso in questo momento le operazioni di installazione dei primi due velobox, Sistemi per la misurazione della velocità dei veicoli in transito. I primi duesono stati installati lungo viale Europa dove ne verranno montati a breve altri due.

Si tratta dei primi impianti di oltre 20 che l'amministrazione comunale ha deciso di disseminare sulle strade a più alto scorrimento della città.

Oltre Viale Europa, anche via Toscanini via selce Atella e via del genio civile tra le strade inserite nell'elenco di quelle più pericolose e in cui è necessario costringere gli utenti della strada a moderare la velocità.