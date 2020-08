La sinergica azione di tutte le parti in causa, coordinata dalla Questura nel più ampio dispositivo di ordine e sicurezza pubblica, ha consentito di disciplinare le varie fasi della cerimonia, garantendo così il regolare svolgimento dell'evento marinaro, nonostante il periodo di intenso traffico commerciale e diportistico.

L'evento, nonostante le misure precauzionali previste dal D.P.C.M. 7 agosto 2020 e quanto indicato nel protocollo siglato il 7 maggio 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Interno e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per la ripresa delle celebrazioni con il popolo, ha comunque emozionato i partecipanti.

La Polizia di Stato – Questura di Latina, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e il Comando Capitaneria di Porto, ha assicurato il regolare svolgimento delle celebrazioni per la festività della Madonna di Porto Salvo a Gaeta, protettrice dei marittimi e che si festeggia la seconda domenica di agosto.

