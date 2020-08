Ad Aprilia, presso l'Istituto "G. Garibaldi" di via Fermi, e presso la scuola elementare e dell'infanzia del plesso "Elsa Morante" è iniziata la consegna di banchi monoposto per consentire il distanziamento minimo tra gli alunni, previsto dalle linee guida elaborate dal Ministero dell'Istruzione in materia di prevenzione del Covid-19, in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza con l'avvio del nuovo anno scolastico.

Nei prossimi giorni verranno programmate le consegne agli altri Istituti Comprensivi della Città, per un ammontare complessivo di 3.640 banchi monoposto (oltre ad altre tipologie di arredi scolastici), forniti dal Comune di Aprilia, secondo il fabbisogno rappresentato da ciascuna scuola.

L'acquisto degli arredi prevede una spesa complessiva di circa 121mila euro, finanziata in parte con fondi del Ministero dell'Istruzione, in parte con fondi del Bilancio comunale. "Ritengo che possiamo ritenerci soddisfatti – commenta l'Assessore alla Pubblica Istruzione Elvis Martino – per la tempestività con la quale si sta procedendo alla fornitura degli arredi scolastici per le scuole della città. Questo è il frutto della positiva collaborazione instaurata da tempo e ormai consolidata tra l'assessorato alla Pubblica Istruzione e gli Istituti Comprensivi della Città. Intendo con l'occasione ringraziare i dipendenti del Servizio Pubblica Istruzione, per la celerità e l'impegno che hanno profuso per raggiungere questo obiettivo".