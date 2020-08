Anche il Comune di Fondi si attrezza per affrontare il weekend più caldo dell'estate, quello del Ferragosto. Il Vice Sindaco Beniamino Maschietto ha firmato un'ordinanza per tutte le spiagge del Comune per il 14 e 15 Agosto, di divieto di bivacco, campeggio, accensione di fuochi e falò, autonome manifestazioni e spettacoli di qualunque tipo se non espressamente autorizzati, peraltro già vietati durante la stazione balneare dall'Ordinanza n°82 del 30 Aprile 2018.

"Considerato che negli anni scorsi sulle spiagge del litorale hanno avuto luogo analoghe attività senza preavviso alcuno alle autorità locali e prive pertanto di qualsiasi titolo autorizzativi - si legge nella nota diramata in queste ore - e tenuto conto che il considerevole afflusso di avventori può creare assembramenti in contrasto con le disposizioni vigenti volte a limitare il contagio da Covid-19 e può altresì provocare seri pericoli per l'incolumità pubblica e situazioni di grave incuria e degrado dell'ambiente, si è ritenuto per motivi di sicurezza pubblica ed eventuali emergenze sanitarie doversi intervenire al fine di prevenire gli inconvenienti succitati". Il Comune specifica che durante lo svolgimento di manifestazioni non autorizzate spesso "si è reso necessario il soccorso dei sanitari e delle Forze dell'Ordine, che hanno riscontrato difficoltà a intervenire in maniera celere a causa sia del traffico caotico che delle cosiddette "soste selvagge" nelle zone contigue all'arenile" . In caso di inottemperanza si procederà ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 19/2020, convertito dalla L. 35/2020. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nell'Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 ad Euro 1.000.