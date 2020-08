"Il gruppo LBC vuol testimoniare la propria vicinanza al Commissario della Confcommercio, oltre che Presidente dell'Associazione Minerva per l'ennesimo danneggiamento inflitto alla sua auto. Queste azioni costituiscono sempre un attacco vigliacco, peraltro perpetrato verso la proprietà di una persona che è molto impegnata socialmente nella città da tempo". Parole dei componenti della lista civica Latina Bene Comune, che con una nota ufficiale esprimono solidarietà all'avvocato Annalisa Muzio.

"Siamo sicuri che le Forze dell'Ordine avranno modo di chiarire con le loro indagini l'accaduto. Crediamo però che questi comportamenti debbono anche essere monitorati dalla politica affinché le figure pubbliche possano prendere le loro decisioni senza alcun timore. Troviamo assurdo che una donna attiva socialmente e politicamente come la Muzio sia bersagliata da attacchi di questo tipo. Siamo sicuri che non si farà intimidire e che continuerà ad essere da supporto e stimolo nella comunità, ringraziandola per quanto profuso fino ad oggi. Noi saremo al suo fianco, pur trovandoci alle volte su posizioni differenti".

"L'agibilità democratica - aggiunge il consigliere comunale Fabio D'Achille - crediamo sia la base minima per poter vivere la cittadinanza attiva nella sua pienezza. Lo abbiamo sempre sostenuto, anche con forza come nel caso dell'incendio all'automobile della consigliera Ciolfi».