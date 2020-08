All'alba di uno degli anni scolastici più complicati e difficili a causa della pandemia, il Ministero della Pubblica Istruzione ha reso noti i contingenti ufficiali delle immissioni in ruolo per provincia nelle varie classi di concorso.

In provincia di Latina sono 794 i docenti da assumere a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado.

Più precisamente 88 all'Infanzia (più altri 6 di sostegno); 35 alla Primaria (più 17 di sostegno); 243 alla Secondaria di primo grado (più altri 127 di sostegno); 264 alla Secondaria di secondo grado (più altri 14 di sostegno). Alle medie c'è maggiore disponibilità di cattedre per matematica e scienze (67) e per Italiano, storia, geografia ed educazione civica (26); c'è necessità di assumere, tra gli altri, anche due docenti di Italiano per alloglotti e uno per l'insegnamento dell'oboe.

Alle Superiori i posti più scoperti sono quelli di matematica e fisica (38), Discipline letterarie e latino (55), Lingue straniere (20), Matematica e Fisica (38). Le cattedre saranno assegnate attingendo ai due canali prioritari: le graduatorie ad esaurimento per il 50% e quelle concorsuali del 2016 e 2018 per il restante 50%. Per diverse classi di concorso le Gae sono infatti esaurite ormai da un pezzo né, secondo i sindacati, basteranno a riempire tutti i posti vacanti le chiamate veloci su base volontaria da altre regioni. Questa possibilità, fortemente voluta dalla ministra Azzolina per ridurre al minimo il ricorso ai supplenti, prevede infatti la disponibilità da parte dei docenti interessati il sacrificio di trasferirsi lontano da casa per 5 anni.

Quali sono i tempi? Entro il 26 agosto si completerà la procedura ordinaria di immissione in ruolo del personale docente attraverso la nuova procedura informatica.

Il 27 agosto si darà luogo alla pubblicità da parte degli Uffici Regionali degli eventuali posti rimasti vacanti e disponibili sui rispettivi siti internet istituzionali previo accantonamento dei posti messi a concorso per l'anno 2020/2021 ai fini della procedura assunzionale per chiamata ("call veloce"). Dal 28 agosto al 1 settembre si apriranno i canali per le disponibilità per via telematica per la procedura assunzionale per chiamata ("call veloce").

Entro il 2 settembre ci sarà la pubblicazione degli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi per la procedura assunzionale per chiamata ("call veloce").

Per il 7 settembre si procederà alle assunzioni a tempo indeterminato con procedura assunzionale per chiamata ("call veloce"), con decorrenza giuridica dal 1º settembre 2020, dei soggetti che risultano in posizione utile.

Entro il 14 settembre ci saranno le operazioni di conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da Gae e Gps.