La cosa rarissima di tale vincita non sta nell'entità della somma erogata ma nella modalità con cui si e' giunti alla vittoria: il Superbingo e' un premio che deve essere "centrato" entri le 38 palline estratte. In questo questo caso invece la coppia di Napoli ha stabilito un piccolo record, facendo "chiamare" dallo speaker il Superbingo già alla 31esima pallina.

Infatti, qualche giorno fa due coniugi provenienti dalla città all'ombra del Vesuvio hanno sbancato il bingo San Giovanni di Formia portandosi a casa una considerevole somma di poco superiore ai 12.000 euro, corrispondente al premio denominato Superbingo. La struttura ubicata lungo la via Appia si conferma dunque "sala fortunata" e prediletta dalla dea bendata che ad un anno e mezzo di distanza dalla precedente significativa vincita torna a regalare sorrisi e soldoni.

Un'estate che una coppia di Napoli sicuramente non dimenticherà facilmente.

