Nel corso di una recente seduta, la Giunta comunale di Velletri ha approvato un importante progetto per la riqualificazione della ex Chiesa di San Francesco, sita sull'omonima via e parte integrante della "Casermaccia", il grande complesso architettonico che domina l'area sud del centro storico e che necessiterebbe di una apposita valorizzazione.

Il progetto definitivo - approvato dal sindaco Orlando Pocci e dai suoi assessori al fine di partecipare all'Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio - prevede la riqualificazione dell'antico edificio di culto per trasformarlo a pieno titolo in un polo dove svolgere importanti attività culturali.

Il progetto definitivo - esecutivo vede un importo totale dei lavori stimato in 476.190,45 euro e la Regione Lazio, in caso di ok all'idea, dovrebbe finanziare il 63% dei lavori, mentre il restante 37% del valore economico dell'intervento proposto, per un importo di 176.190,48 euro, sarebbe a carico del Bilancio comunale.

Una volta avuto l'ok dalla Regione, dunque, si potranno predisporre tutti gli ulteriori atti legati al progetto di restauro che, dunque, consegnerebbe alla città un polo culturale ben attrezzato.

Al momento, infatti, il sito viene comunque utilizzato per delle mostre temporanee, ma chiaramente necessita di nuovi e tecnologicamente avanzati interventi al fine di poter garantire alla ex Chiesa di San Francesco un avvenire di grande rilievo.

Dunque, non resta che aspettare per conoscere il futuro della struttura.