Mensa e trasporto scolastico si potranno prenotare tramite App. Una "svolta" digitale per il Comune di Pontinia, che ieri ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di pre-iscrizione, che potranno essere inoltrate fino al 31 agosto. Le stesse dovranno essere presentate tramite l'App Comunicacity, disponibile sull'Apple Store o sul Play Store. Dopodiché, si dovrà scrivere "Comune di Pontinia" e accedere alle procedure per mensa e trasporto scolastico cliccando dal menù principale sulla voce "info utili" e poi su "modulistica".

A seguito della pre-iscrizione, dopo la valutazione delle istanze da parte dell'ufficio competente, gli utenti che hanno fatto richiesta dovranno procedere all'accettazione mediante procedura online secondo le indicazioni dell'ufficio.

«Questo – commenta il consigliere Matteo Lovato - è un importante passo verso il comune accessibile e smart che vogliamo per i nostri concittadini. Grazie al lavoro fatto con le collega D'Alessio adesso i servizi legati alla pubblica istruzione sono disponibili su APP ComunicaCity. Invito tutti coloro che ancora non l'abbiano fatto a scaricarla, presto caricheremo su di essa anche i servizi e la modulistica dell'ufficio anagrafe evitando cosi le code inaccettabili che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Ringrazio il settore servizi alla persona per lo straordinario lavoro che sta svolgendo nel rendere i servizi comunali facilmente accessibili a tutti».