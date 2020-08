Calcutta ed Emma, un omaggio a Latina. Con un tweet, infatti, Emma Marrone annuncia il suo nuovo singolo: "Latina", che uscirà il prossimo 28 agosto ed è stato scritto per la cantante da Calcutta, DarioFaini in arte Dardust e Davide Petrella.

Emma, la Tigre Salentina, ha dichiarato sui suoi social: «"Latina" esce il 28 agosto, me l'hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il giorno del mio compleanno...». Il brano che si annuncia "caliente" può già essere prenotato collegandosi su Spotify (umusic.digital/latina).

Edoardo D'Erme, in arte Calcutta, dopo aver scritto testi e musiche per molti artisti (tra loro J-Ax e Fedez, Nina Zilli ed Elisa) questa volta porterà il suo contributo cantautoriale per l'ultimo disco di Emma che sicuramente diverrà una hit della stagione estiva. Calcutta, latinense doc, avrà avuto una parte importante nella titolazione del brano della Marrone: Latina, infatti, è la sua città natale. Anche se ovviamente il titolo "Latina" non sarà un riferimento geografico, né tantomeno un richiamo alla "lingua latina" detestata da molti studenti: il brano potrebbe rappresentare un omaggio alla solarità latino-americana, uno stile ritmato e gioioso che ben si sposa con la linea musicale della cantante guerriera.