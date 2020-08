La festa patronale si fa, ma con tutti gli accorgimenti e le regole in tempo di Covid e di aumento dei contagi. Emerge una attenzione serrata alla sicurezza e un monitoraggio attento degli enti sugli eventi pubblici e privati dopo l'ordinanza del ministro Speranza. A partire dal Comune di Latina che finora ha autorizzato tre feste di quartiere che rientrano nella fattispecie di autorizzazioni su suolo pubblico: si tratta della festa della birra a Borgo Montello che si sta svolgendo in questi giorni, la festa patronale di Madonna dei Campi a Borgo Carso e la festa di Latina Scalo con un calendario in linea con il bando degli eventi estivi del Comune.

Ovviamente gli eventi previsti in aree pubbliche e pertanto soggetti ad autorizzazione comunale saranno consentiti entro i limiti previsti dalla normativa di settore integrata dalle ordinanze anti-Covid alle quali, in sede di controllo, le Forze dell'Ordine faranno riferimento.

Analogamente dovranno rispettare la stessa normativa le iniziative che si svolgeranno in strutture private (ristoranti, agriturismo, stabilimenti, ecc.) che sono soggette ai controlli ordinari e che non passano per le autorizzazioni comunali, restando ferme le regole che prevedono che non si svolga intrattenimento danzante (è concessa attività di ristorazione e musica di sottofondo) e che ci siano mascherine obbligatorie dalle 18 nei luoghi in cui non sia possibile mantenere la distanza.