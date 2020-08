Nessuna volontà aziendale di chiudere l'ufficio postale del centro storico di San Felice Circeo. Lo mette nero su bianco Poste Italiane dopo la nota con cui il Pd, tirando fuori dal cassetto la delibera con cui alla fine degli anni Settanta fu autorizzato l'ufficio di via De Gasperi a patto che restasse aperta la struttura del borgo antico, ha affermato che il servizio in piazza Dante Alighieri non può essere eliminato.

«Non esiste alcuna volontà aziendale – scrive Poste – di procedere alla chiusura della sede, attualmente interessata soltanto da una temporanea rimodulazione dell'apertura. L'azienda precisa che è in corso un'azione di costante monitoraggio su tutto il territorio e, in parallelo con l'evolversi in positivo del contesto, sta provvedendo gradualmente a ripristinare la consueta operatività degli uffici postali. A questo proposito, Poste Italiane informa che è in contatto con l'amministrazione comunale di San Felice Circeo, che sarà prontamente aggiornata sugli sviluppi della specifica situazione».

La società ricorda quindi che sul territorio sono aperti gli uffici di via De Gasperi e Borgo Montenero, «entrambi disponibili tutti i giorni con orario 8.20-13.35 dal lunedì al venerdì e 8.20-12.35 il sabato».