Scongiurare gli allagamenti e l'arrivo di detriti, fango e altri materiali lungo le strade del centro urbano, soprattutto nella zona più "alta".

È questo, in estrema sintesi, il percorso che intende seguire la Giunta comunale di Lariano, con l'esecutivo guidato dal sindaco Maurizio Caliciotti che ha approvato una delibera utile a dare il via libera a un progetto di contrasto al dissesto idrogeologico nella zona bassa del monte Artemisio, dove sorge l'abitato più alto del centro urbano larianese.

Si tratta di un progetto piuttosto elaborato, che prevede un investimento di 790mila euro, con fondi da richiedere al ministero dell'Interno - Dipartimento Affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale - proprio per mitigare il dissesto idrogeologico.

"La zona a rischio interessa un tratto di viabilità situato nella zona nord del centro abitato di Lariano - si legge nella relazione allegata al progetto -. Considerando la natura idrogeologica, tale versante di dissesto tende a provocare rilevanti allagamenti con elevato trasporto solido. Questi fenomeni hanno rappresentato e rappresentano un notevole pericolo per la viabilità e la sicurezza delle numerose abitazioni e attività esposte".

Per contrastare la problematica, dunque, dal Comune intendono dare luogo alla regimentazione delle acque di monte e al loro razionale convogliamento verso il naturale recettore posto più a valle.

In altri termini, si provvederà a mettere in sicurezza la strada rurale che funge da "alveo strada" attraverso la realizzazione di alcune cunette sul margine della sede stradale; in più, il progetto ipotizza la realizzazione di due vasche di laminazione e la costruzione di un i tombino per l'interconnessione delle acque di monte verso il recettore naturale e la contestuale realizzazione di drenaggi superficiali nelle zone limitrofe. Infine, non mancheranno degli interventi puntuali per l'eliminazione di potenziali cause di rischio e i necessari ripristini.

La relazione tecnica, vale la pena sottolinearlo, è stata predisposta dal responsabile del Settore IV - Lavori pubblici e Manutenzioni del Comune.