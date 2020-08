Ruolo di grande rilievo, in questi giorni, per l'attrice di Anzio Sara Santostasi.

In particolare, la giovane artista neroniana è protagonista, insieme a Flavio Insinna, dello spot istituzionale realizzato dal ministero della Salute per sensibilizzare la popolazione al download e all'utilizzo di "Immuni", la App che consente di tracciare in maniera totalmente sicura e senza abuso o cessione di dati personali il contatto con persone che risulteranno eventualmente positive al Coronavirus.

Con il sorriso che da sempre la contraddistingue, la Santostasi scambia simpatiche battute con Insinna su alcune App che cambiano volto e voce, mentre lui le propone di scaricare Immuni, spiegandole la funzione della App. A sua volta, Sara si dice pronta a suggerire a tutti i suoi familiari e contatti l'utilizzo dell'applicazione da installare sugli smartphone.

Un ruolo importante, dunque, che caratterizza la già splendida carriera della Santostasi.