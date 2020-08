Cambiano, con maggiori possibilità di restare operativi, gli orari d'apertura delle attività commerciali di Velletri.

A ridosso del fine settimana, infatti, il sindaco Orlando Pocci ha firmato una nuova ordinanza attraverso cui ha fissato i nuovi limiti da rispettare per le attività commerciali e quelle in cui si somministrano alimenti e bevande.

In particolare, le attività commerciali, artigianali e produttive potranno alzare le serrande alle 7 del mattino e chiuderle a mezzanotte, eccezion fatta per le farmacie e le parafarmacie, non soggette a vincoli.

Invece, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potranno aprire alle 4 del mattino e chiudere entro l'una di notte del giorno successivo.

Chiaramente, il sindaco ha ricordato come sia ancora vigente il divieto di assembramenti e sia obbligatorio utilizzare la mascherina, anche all'aperto, dalle 18 alle 6 del giorno dopo sia nelle pertinenze dei locali che in quegli spazi (soprattutto nel centro storico, ndr) dove non sia possibile rispettare il distanziamento sociale con facilità.

La decisione del sindaco, vale la pena sottolinearlo, era arrivata prima della nuova ondata di contagi: da capire se, adesso, manterrà questa posizione oppure opti per un passo indietro.