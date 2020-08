La giornata di domani, 30 agosto 2020, potrebbe rappresentare una battuta d'arresto per l'estate in corso, con tanto di possibili temporali di entità importante. Per questo motivo, nelle scorse ore, il presidente della commissione Lavori pubblici di Nettuno, Antonio Biccari (Lega), ha chiesto al sindaco - in accordo con i colleghi leghisti Lorenza Alessandrini e Antonello Mazza - di predisporre «un immediato intervento di pulizia su tombini e caditoie stradali della città.

La richiesta - ha fatto sapere Biccari stesso - è stata avanzata, oltre che per la normale manutenzione, anche per le probabili forti piogge che potranno insistere per questo fine settimana. Sarebbe importante fare prevenzione abituale proprio per evitare, per quanto possibile, ulteriori difficoltà alla cittadinanza».