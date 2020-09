"Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi". Così, in un commovente post su Facebook, il cantautore di Latina Tiziano Ferro presenta ai fan il nuovo membro della sua famiglia, tenendo fede, per primo, quanto chiesto in un precedente messaggio: ha adottato un altro cane adulto. "La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo. Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te...me lo ha detto Beau".