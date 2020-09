Il primo settembre ha preso ufficialmente il via il nuovo anno scolastico e, in attesa del ritorno in aula di alunni e studenti, arrivano novità riguardo a due scuole superiori del territorio di Pomezia, ossia il Liceo Scientifico "Blaise Pascal" e quello Artistico "Pablo Picasso".

Entrambi gli Istituti, infatti, vedranno allestire alcune aule all'interno della struttura polifunzionale "La Sughereta" all'interno del complesso della Selva dei Pini: nelle scorse ore, infatti, la Giunta comunale presieduta dal vice sindaco Simona Morcellini ha dato l'ok alla concessione in uso dei locali dell'ampio centro cui si accede dalla Pontina alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ente che si occupa proprio delle scuole superiori.

Proprio la ex Provincia, oltre ai dirigenti scolastici dei due Istituti, aveva inviato alcune comunicazioni per chiedere la disponibilità di spazi utili a preparare nuove aule in virtù delle prescrizioni fissate dall'emergenza Coronavirus.

"Dopo un sopralluogo tenutosi nei locali di proprietà comunale e siti all'interno dell'edificio nuovo del complesso Selva dei Pini, a cui hanno partecipato l'amministrazione comunale e gli incaricati della Città Metropolitana di Roma Capitale - si legge nella delibera -, si è convenuto che gli spazi erano confacenti alle esigenze del richiedente".

Di conseguenza, la Giunta ha dato il proprio assenso alla concessione degli spazi a titolo temporaneo e gratuito per le due scuole superiori, con la ex Provincia che si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, ma anche di eventuali interventi da porre in essere per adeguare gli spazi prima del via alle lezioni.