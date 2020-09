Parcheggi a pagamento dal 1 aprile al 30 settembre anche per il 2021. È quanto deciso dalla Giunta comunale di Sabaudia, che nei giorni scorsi ha deliberato un atto d'indirizzo ad hoc prestando attenzione, per quanto riguarda il rilascio degli abbonamenti, anche a quelle che sono le regole da rispettare per contrastare la diffusione del coronavirus.



La ditta concessionaria del servizio «dovrà attivare tutte le attività relative al rilascio degli abbonamenti nel più breve tempo possibile, in modo tale da agevolare l'utenza all'ottenimento del prescritto tagliando». Il rilascio potrà avvenire o per via telematica o in modo classico, cioè attraverso l'ufficio. Nel primo caso, la procedura online dovrà essere disponibile dal 1 febbraio, mentre nel secondo dal 1 marzo.



Sul fronte del coronavirus, la ditta, «nell'ambito della propria attività lavorativa, ivi compreso il servizio di rilascio degli abbonamenti», è chiamata ad adottare «tutte le misure necessarie al contrasto della diffusione del virus SARS CoV-2», responsabile della malattia covid-19, «alla luce della non chiara evoluzione futura dell'emergenza igienico-sanitaria in atto».



Confermata anche una novità introdotta nel 2019 dopo aver istituito la Ztl che "sottrae" circa 65 stalli di sosta quando attivata. Il riferimento è all'istituzione di un'area di sosta, fronte ingresso Comaca, in via Caporal Tortini. Un'area che ha una capienza complessiva di circa duecento stalli di sosta e che è vicina al lungomare, così da consentire anche un agevole collegamento col litorale. Anche per il 2021 lì verranno istituiti dei parcheggi a pagamento, che saranno attivi solamente nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi.