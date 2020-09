Grande emozione ieri per Giovannina Gamba, e la sua famiglia, che in occasione del suo 95esimo compleanno ha ricevuto l'inattesa telefonata di papa Francesco. Proprio così, mentre festeggiava con figli, nipoti e pronipoti, ha ricevuto una chiamata dal Vaticano: dall'altra parte c'era il Santo Padre che le faceva gli auguri.

Inizialmente i familiari hanno pensato a uno scherzo, poi l'incredulità ha lasciato il posto all'emozione e alla fede. «Non sono degna di una cosa così grande» ha risposto nonna Giovannina, che non ha esitato a invocare una benedizione per la propria famiglia: «Posso chiederle un piccolo piacere grande? Una benedizione per la mia famiglia. Una famiglia grande, ho 17 nipoti e pronipoti» ha indugiato nonna Giovannina.

Una gradita sorpresa, scaturita da una richiesta che una delle nipoti di Giovannina Gamba aveva cercato di avanzare al Vaticano inviando una serie di email nei giorni precedenti al compleanno. Ma nessuno si aspettava che sarebbe arrivata veramente una telefonata dal Papa.