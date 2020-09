E' questo il commento di Andrea Tiberi, presidente dell'Associazione Futura che punta il dito sulle promesse da campagna elettorale che restano sulla carta. "I temi della bellezza, dell'arredo urbano, - conclude - dell'ambiente, della mobilità ecologica, decantati da Lbc e dai suoi Assessori, restano soltanto parole al vento.E' l ennesima dimostrazione di una giunta inefficace, inefficiente, che non riesce a garantire l'ordinaria manutenzione, un amministrazione giunta al capolinea".

"L'amministrazione Coletta trascura la manutenzione della pista ciclabile in centro. Segnaletica sbiadita, divelti i paletti a protezione della pista, sono il risultato della scarsa poca attenzione alla cura del territorio da parte della giunta Coletta.Sulla funzionalità ed utilità di tale pista se ne può anche discutere, ma c'è un problema di sicurezza per i cittadini e di decoro urbano"

