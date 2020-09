Complesso parrocchiale della Santissima Annunziata un importante passo in avanti è stato fatto. Nei giorni scorsi con una delibera di giunta è stato autorizzato il sindaco di Sabaudia alla sottoscrizione del verbale di consegna provvisoria del complesso immobiliare da parte del Demanio. L'iter era stato avviato nel 2013, giunta Lucci, anno entro cui scadeva la possibilità per i Comuni di richiedere i beni presenti sul proprio territorio ovviamente presentando delle richieste ben documentate soprattutto in merito alle finalità di acquisizione

. Ne è seguita una istruttoria fino a quando non è stata accettata la richiesta inoltrata lo scorso mese di luglio dal sindaco Gervasi, come si evince dall'atto di giunta, in cui si chiedeva la consegna anticipata del complesso immobiliare nelle more della conclusione della procedura relativa al federalismo demaniale. Un altro passaggio importante è quello relativo quanto stabilito in un consiglio comunale nel 2015, "a conferma della deliberazione n°13 del 09/01/1951" e cioè l'autorizzazione a cedere gratuitamente alla Parrocchia Santissima Annunziata i beni assegnati dal Demanio al Comune di Sabaudia.

L'obiettivo finale è infatti questo con alcune piccole clausole tra cui l'utilizzo gratuito da parte del Comune ad esempio del salone San Francesco e dei campetti da tennis per 50 anni. I beni consegnati rispetto al complesso denominato "Chiesa - Canonica - Asilo" comprendono: "asilo infantile; casa delle suore e cappella; canonica ed alloggi dei sacerdoti; salone San Francesco; spogliatoi e servizi igienici dei campi polivalenti; spogliatoi e servizi igienici del campo di calcio; locali per attività di catechesi; terreno adibito a campo di calcio; terreno adibito a due campi polivalenti; chiostro con fontana, con vincolo permanente di destinazione ad attività sociali, religiose".

Rimarranno invece di proprietà comunale la porzione di fabbricato attualmente sede dei Servizi Sociali e sanità, il centro anziani ed il terreno pertinenziale ad essi annesso. Si tratta di un traguardo importante per la città, un percorso iniziato circa sette anni fa ed ora l'obiettivo da raggiungere e cioè quello del passaggio dei beni alla parrocchia si fa sempre più concreto. Un punto di riferimento importante la parrocchia della Santissima Annunziata per la storia e per i fedeli, un punto di riferimento anche nei momenti più difficili.