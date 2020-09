Dopo lunga attesa dovuta al lockdown per coronavirus, lunedì prossimo 7 settembre alle ore 15 presso la Curia Vescovile di Latina, la Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori riprenderà le attività di preparazione per le numerose richieste pervenute da persone che intendono fornire un contributo di supporto volontariato alla Lega Tumori.

Ad accogliere gli aspiranti volontari, vi sarà la Presidente Provinciale, Nicoletta D'Erme, che nel suo intervento, illustrerà le motivazioni alla base dei corsi di volontariato: "Non basta desiderare di dedicare il proprio tempo agli altri, occorre anche che la struttura/associazione di cui si andrà a far parte fornisca tutte le informazioni sull'ambiente particolare in cui il volontario andrà ad operare, le regole che governano tale ambiente e come interagire con lo stesso. Solo così -prosegue Nicoletta D'Erme - informato e formato, il volontario potrà essere di vero aiuto agli altri e soddisfare appieno il proprio desiderio di partecipazione in una comunità"

Il corso si svolgerà secondo un dettagliato programma redatto sulla base dell'esperienza acquisita ed in accordo alle linee guida dettate dalla Presidenza Provinciale. In particolare, la trattazione delle tematiche relative alla privacy, alle normative del terzo settore, alla comunicazione ed all'empatia, peraltro condivise e sollecitate dalla Lilt nazionale, sarà affidata ad un team di esperti che include: Alfredo Cecconi, Emanuele Cozzi, Rita Salvatori.