Pc fuori uso al Comune di Latina per un problema al server centrale. Da questa mattina gli uffici dell'amministrazione comunale non riescono a utilizzare i loro personal computer. Un disagio rispetto al quale si sta cercando di individuare le cause effettive. La connessione internet assente non ha comunque comportato la chiusura al pubblico degli uffici. Anche se ovviamente i servizi offerti sono stati molto limitati. Al momento non è chiaro se si tratti di un guasto oppure di un attacco informatico. Chiaramente questa seconda possibilità è quella che dalle parti di piazza del Popolo sperano vivamente di evitare. Una situazione simile è accaduta lo scorso anno al Comune di Aprilia dove un attacco hacker ha messo fuori uso la strumentazione informatica e le banche dati del Comune per diverse settimane.

Al momento non è chiaro quanto tempo richiederà la riparazione. I tecnici incaricati sono al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile il problema.