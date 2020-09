Lo ha fatto in quanto il militare dell'Arma ha conseguito il titolo di "Atleta dell'anno" - Terza categoria nei Campionati nazionali di Tiro a volo, specialità compaksporting, conseguito lo scorso 9 agosto 2020 a Foligno, in provincia di Perugia.

Lo scorso 7 settembre, alle ore 12, nell'aula consiliare del Comune di Cori, il sindaco Mauro De Lillis ha consegnato all'appuntato scelto Antonio Pannella, in servizio presso l'ufficio del Comando provinciale dei carabinieri di Latina, una targa e un attestato di riconoscimento.

