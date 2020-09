«Volevo elogiare l'amministrazione per questo simpatico cartello da poco istallato all'ingresso del nostro bellissimo paese».

Si apre così la segnalazione che un cittadino ha inviato all'email del nostro giornale nel corso del pomeriggio di oggi, evidenziando come di recente sia stato installato un nuovo cartello di benvenuto a Prossedi.

Oltre al vecchio segnale giallo scritto in più lingue, infatti, ne è apparso uno bianco che recita testualmente: "Comune di Prossedi - RALLENTARE - In questo paese i bambini ancora giocano per la strada".

Un cartello simpatico, dunque, che lascia intendere come nel piccolo paese lepino si "respirino" i profumi e le tradizioni di una volta e la vita scorra ancora tranquilla rispetto alle città più grandi della provincia.