È stata pubblicata l'ordinanza (n.48 del 10/09/2020) per il differimento dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021. L'attività didattica prenderà avvio il 22 settembre per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e il 24 settembre per le scuole dell'infanzia e la scuola primaria di Borgo San Donato.

Il Sindaco Gervasi: "L'Amministrazione comunale, di concerto con i due Istituti comprensivi del territorio, ha realizzato tutte le condizioni necessarie ed idonee per consentire l'inizio delle lezioni da lunedì 14 settembre, sia in ordine alle strutture e agli arredi, sia per quanto concerne i servizi, incluso il trasporto scolastico. La voglia di far tornare i nostri bambini e ragazzi in classe, dopo l'anno scolastico appena terminato che ci ha visto protagonisti, è davvero tanta! Ma in questi giorni sono emersi problemi non dipendenti dalle nostre volontà e puntualmente comunicati dai dirigenti scolastici, problematiche condivise anche dagli altri Sindaci e Dirigenti Scolastici dei diversi Comuni della provincia di Latina. Tra tutti, la mancanza di personale docente e collaboratori scolastici aggiuntivi, richiesti al fine di osservare puntualmente tutte le necessarie misure di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19 nelle scuole e non ancora nominati dal Provveditorato agli Studi. Aspetto imprescindibile. Normalmente, infatti, quando una classe è ‘scoperta', ovvero quando manca l'insegnante, i bambini/ragazzi vengono smistati nelle altre classi o sorvegliati dal personale ATA che contemporaneamente vigila su bagni e corridoi. Entrambe le soluzioni in questo periodo così delicato, confliggono del tutto con le norme anti-Covid. Ecco perché ho deciso, come altri colleghi della nostra provincia, di posticipare di qualche giorno l'inizio della scuola. Solo per motivi sanitari e di sicurezza, dunque per assicurare la piena tutela della salute degli alunni e di tutto il personale coinvolto. Comprendo i disagi, che io stessa vivo come mamma, ma non si poteva fare diversamente. Voglio evidenziare (è giusto che si sappia!) che da due mesi, oltre a quanto già fatto in precedenza, l'Amministrazione comunale ha lavorato in modo tale che fosse tutto pronto per l'inizio della scuola, garantendo aule e spazi idonei. Ma non solo: anche se non di competenza del Comune, abbiamo acquistato banchi nuovi per essere certi che non ci fossero mancanze strutturali. Per questo voglio ringraziare prima di tutto gli Uffici e il personale del Comune che hanno permesso di arrivare pronti all'appuntamento nonostante il periodo, ma allo stesso modo ringrazio per l'impegno profuso e la grande dedizione la delegata all'istruzione Francesca Marino, in consiglieri comunali Immacolata Iorio, Gennaro Riccardi, Enrico Veglianti e Sandro Dapit, i Dirigenti, gli insegnanti, i collaboratori scolastici, il Gruppo comunale di Protezione Civile e quanti hanno supportato l'Amministrazione".

A seguito del differimento dell'inizio delle lezioni, al fine di aiutare e supportare le famiglie nella gestione dei bambini e ragazzi, la Giunta comunale ha disposto soluzioni alternative alla scuola nei sei giorni di slittamento. Con apposito atto (n. 28 del 11/09/2020) è stata prolungata la gestione dei centri estivi affidati alle Organizzazioni attualmente autorizzate a seguito di apposito avviso pubblico a svolgere attività nella settimana dal 14 al 20 settembre 2020. Inoltre è stata chiesta alla Soc. Cooperativa Ninfea Onlus, affidataria dei Centri di aggregazione e dei servizi di Assistenza scolastica, di organizzare le attività in modalità rimodulata nella medesima settimana.

LUDOTECA COMUNALE via delle Mimose

dal 14 al 23 settembre – dal lunedì al venerdì ore 8.30/13.00

bambini 3-5 anni

CENTRO DI AGGREGAZIONE di Borgo Vodice

dal 14 al 21 settembre – dal lunedì al venerdì ore 8.30/13.00

bambini 6-11 anni

CENTRO STUDI DEL PARCO NAZIONALE

dal 14 al 21 settembre – dal lunedì al venerdì ore 8.30/13.00

bambini 6-11 anni

ALTRI CENTRI ESTIVI 2020:

- ISTITUTO PANGEA ONLUS presso Centro Visitatori Parco Nazionale del Circeo

- ASS. FORMAZIONE, PROGRESSO E CRESCITA presso I.C. "V.O. Cencelli"

- ASS. MUSICAMO presso Borgo San Donato

- PARROCCHIA SANTISSIMA ANNUNZIATA

- GSI – GRUPPO SPORTIVO ITALIANO presso Campo sportivo Zona Nord