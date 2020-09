Da capire, adesso, come si regoleranno i tre istituti paritari (Scuola Infanzia Santa Cerioli, Scuola San Giovanni e Istituto Santa Lucia Filippini con annessa scuola dell'infanzia Casa del Sole) rispetto all'inizio delle lezioni.

In sostanza, dopo il confronto con i dirigenti, si è arrivati a una apertura scaglionata per diverse tipologie di scuole, ma anche alla libertà delle "private" di agire nel modo ritenuto più opportuno.

È sostanzialmente questo il contenuto dell'ordinanza firmata a Nettuno dal sindaco Alessandro Coppola per disciplinare la riapertura delle scuole sul territorio comunale.

Le scuole materne, elementare e medie statali apriranno il 28 settembre, quelle superiori il 24, mentre le paritarie potranno fare come vogliono in base alle loro esigenze.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli