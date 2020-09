Anche i sindaci di Velletri e Lariano si allineano a molti loro colleghi delle province di Roma e Latina e spostano l'apertura delle scuole al prossimo 24 settembre, dopo la celebrazione del Referendum costituzionale. Sono infatti state firmate le ordinanze per il rinvio dell'inizio delle lezioni, inizialmente previsto per il 14 settembre.

Ricordiamo, invece, per restare in zona, che il sindaco di Artena ha confermato il ritorno in aula proprio per lunedì prossimo.