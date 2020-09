Il Comune di Sabaudia aderisce all'iniziativa promossa da Anci Lazio e quest'oggi, in occasione dei funerali di Willy Monteiro Duarte, terrà la bandiera del Palazzo comunale a mezz'asta, in segno di lutto e vicinanza alla famiglia del giovane.

"Non ci si abitua mai alla perdita di un ragazzo, ancor più quando la sua scomparsa è dovuta ad un vile atto di violenza, e non ci si capacita del perché possa essere accaduta. A 22 anni un giovane dovrebbe inseguire i suoi sogni e costruire il proprio futuro e non pensare a come difendersi dalla sopraffazione fisica dei suoi coetanei – commenta il sindaco Giada Gervasi – Che la tristezza e lo sconforto del momento ci inducano ad una riflessione più ampia, che ci spronino a domandarci il perché di un simile episodio e allo stesso tempo a trovare risposte ai nostri interrogativi: non serviranno a tornare indietro nel tempo ma sono imprescindibili affinché tali tragedie possano non ripetersi. Alla famiglia e alla comunità di Paliano, voglio rivolgere la vicinanza di tutta la città di Sabaudia"