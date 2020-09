Stava per salire sul palco allestito a Priverno per il suo concerto, poi la chiamata dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna: era arrivato il fegato che stava attendendo per il trapianto. E' successo a Claudio Golinelli, Gallo per i fan di Vasco Rossi, che da anni accompagna su tutti i palchi con il suo basso. Gallo, che stava per esibirsi con il suo progetto Gallo Team, ha lasciato la città scortato fino in autostrada.

A darne notizia è stato il Gallo Team Official, tramite un post su Facebook, a cui poi ha fatto eco anche Vasco Rossi, con una storia su Instagram.

Ed ecco il post integrale:

Vogliamo ringraziare tutto lo staf di PRIVERNO!!!

Le forze dell'ordine per la scorta fino in autostrada!!!

È stata una giornata molto intensa!!!

Il nostro GALLO ha raggiunto l'ospedale di Bologna per il trapianto del fegato !!!!

Siamo sicuri che tutto andrà alla grande perché lui è un GUERRIERO !!!

FORZA GALLO

Lunedì a Codigoro ci sarà Stef BURNS trio !!

CICCI e FABRIZIO faranno un mini set durante lo spettacolo!!!!

RITORNEREMO PROMESSO!!!!!

Intanto………… VIVA GALLO