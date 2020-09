Sono da giorni le star nella zona dei Pantani d'Inferno, la danza dei fenicotteri incanta davvero tutti. Tre esemplari al lago di Caprolace, vengono immortalati da giorni da residenti e turisti mentre sono intenti a mangiare. Uno spettacolo stupendo incorniciato dai colori della salicornia.

Ed anche sulle ali di due degli esemplari sono ben visibili sfumature rosa più intense e più chiare uno spettacolo che incanta soprattutto quando prendono il volo. Una presenza che impreziosisce una zona già di suo rara, bella quanto fragile ma non immune a certe problematiche compresa quella dei rifiuti soprattutto lato via Diversivo Nocchia dove alcune aree a ridosso delle sponde vengono utilizzate per gettare rifiuti spesso di ritorno dal mare.