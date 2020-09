Lavori pubblici in vista al comune di Cori. Infatti, la Giunta Municipale ha approvato un pacchetto di richieste di contributi al Ministero dell'Interno per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2021, previsti dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 legge di bilancio 2019.

I progetti di fattibilità redatti dall'Ufficio tecnico comunale su indirizzo dell'Assessorato ai Lavori Pubblici hanno ad oggetto una serie di lavori di sistemazione idrogeologica da realizzare in 4 diverse parti del paese, per un ammontare complessivo che sfiora i 2 milioni e mezzo di euro. Qualora le istanze di finanziamento inoltrate al Viminale dovessero essere accolte, le zone interessate dall'intervento sarebbero:

- Via Don Minzoni € 457.134,00

- fosso adiacente al Depuratore Comunale in località Sant'Angelo € 457.744,00

- Parco Fratelli Cervi-Via Sotto Cavour € 790.010,00

- Via San Nicola e versante sottostante (località Fossa Tauro-San Francesco) € 790.010,00

Si tratta di aree caratterizzate movimenti franosi, che richiedono soluzioni progettuali con tecniche miste: opere di difesa attiva - che hanno la funzione di prevenire, impedire o ridurre il distacco, la caduta e il rotolamento di masse rocciose - ed opere di difesa passiva - che agiscono rallentando, deviando, ostacolando la caduta, il rotolamento e il movimento di masse detritiche.

"Sempre pronti a rispondere a bandi di finanziamento per somme messe a disposizione dal Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza del territorio - dichiarano il Sindaco Mauro De Lillis e l'Assessore ai Lavori Pubblici Ennio Afilani - in questo caso, come abbiamo già fatto altre volte, peraltro con esiti più che positivi, la nostra attenzione si è concentrata ancora una volta sul dissesto idrogeologico, purtroppo ancora presente su alcune zone del nostro territorio. Sperando che anche questa volta tali fondi ci siano concessi".

