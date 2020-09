E' una commemorazione di due comunità entrate in contatto in un momento tragico ma che nella difficoltà hanno stretto un legame fortissimo. Il prossimo due ottobre a Sommati di Amatrice si terrà una cerimonia organizzata dal nucleo di protezione civile Anc Sabaudia. Com'è noto i volontari coordinati dal maresciallo Enzo Cestra prestarono servizio nei giorni del sisma ma anche dopo l'emergenza il ponte di amicizia e solidarietà non si è interrotto.

In una delle lunghe giornate di servizio il maresciallo Cestra conobbe Otello che stava costruendo nel bel mezzo del campo una piccola edicola votiva alla Madonna. "La nostra Chiesa è stata resa inagibile dal terremoto e per noi - spiegò Otello -avere un luogo sacro, che ci faccia sentire ancora comunità è tra le cose più importanti di cui abbiamo bisogno". Il maresciallo Cestra chiese una mano ai suoi concittadini. I ragazzi del Comitato "Molella in Festa" assieme ai rappresentanti della parrocchia della Chiesa Nostra Signora di Fatima si recarono quindi in Vaticano per acquistare una statua della Madonna di Lourdes che fu portata nel campo. A consacrarla fu il Vescovo Domenico Pompili di Rieti. Quando il campo chiuse la statua fu affidata al signor Angelo Bonanni titolare di un ristorante che purtroppo era crollato a causa del sisma. Ed ora che l'attività ha riaperto il signor Bonanni ha realizzato un'edicola in cui, il prossimo 2 ottobre verrà collocata la Santa Statua nel corso della cerimonia. Una bella storia, ed un forte segnale di rinascita.