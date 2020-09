"Nell'unità sta la forza delle istituzioni": questa la frase che da questa mattina campeggia sulla targa apposta all'esterno dell'ospedale Goretti di Latina e donata dall'Arma del carabinieri alla Asl di Latina per il grande lavoro svolto, e che continua a portare avanti, nell'emergenza sanitaria contro il Covid-19. All'ingresso del presidio ospedaliero del capoluogo, alla presenza del colonnello Vitagliano e del direttore generale Asl Casati, è stata anche srotolata la grande bandiera tricolore sempre donata dall'Arma agli operatori sanitari. "Grazie a tutte le forze dell'ordine, alla prefettura, per il sostegno che continuano a darci - ha detto Casati -. La sinergia ci ha consentito di gestire mesi difficilissimi e proprio con il gioco di squadra continueremo ad affrontare questa pandemia".

