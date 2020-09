Il progetto Prossima Apertura che prevede la realizzazione nuova piazza delle Comunità Europee nella ex buca e la riqualificazione del quartiere Toscanini-Europa è tra i vincitori del premio Urbanistica. Il progetto risulta tra i tre vincitori nella categoria "Rigenerazione ambientale, economica e sociale" del concorso indetto dalla rivista scientifica dell'Istituto Nazionale di Urbanistica che dal 2006 seleziona i progetti preferiti dai visitatori di Urbanpromo. «Siamo estremamente soddisfatti per questo importante riconoscimento – commenta il Sindaco di Aprilia Antonio Terra – il premio ci riempie di orgoglio e credo riconosca la qualità del percorso che abbiamo saputo costruire in questi anni, non solo attraverso il coinvolgimento di un team di progettisti "di livello", ma anche grazie al reperimento di fonti di finanziamento in grado di realizzare le diverse opere previste. Un ringraziamento particolare va anche al nostro Sportello Europa e agli uffici dei Lavori Pubblici che hanno accompagnato il progetto nelle diverse fasi».

La premiazione dei progetti vincitori si terrà nell'ambito della 17esima edizione di Urbanpromo, "Progetti per il Paese". Un risultato salutato con favore dall'amministrazione comunale. «Crediamo molto nella bontà di questo progetto, che riesce ad avere un approccio a 360° al tema della riqualificazione – conclude il primo cittadino – per noi è stato estremamente importante il coinvolgimento del quartiere e delle associazioni: Toscanini ha molte risorse che, anche grazie al progetto della piazza, stanno man mano emergendo e che speriamo possano esser l'architrave su cui costruire una nuova immagine e una nuova socialità per quella zona della città»