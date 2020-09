Sono stati sottoscritti nel pomeriggio di giovedì gli accordi tra l'Azienda Vallicola del Lago di Paola, che gestisce le attività sul Lago, il Comune di Sabaudia e il Comitato Organizzatore degli eventi Internazionali di canottaggio già programmati sul lago nei prossimi anni. "È un momento storico - affermano i firmatari degli accordi - non solo perché è la prima volta che in Italia eventi sportivi di tale livello si svolgono in un'area protetta ma anche perché, proprio il contesto rigidamente regolato da normative ambientali internazionali, consentirà un rilancio e una riqualificazione del territorio. Tali accordi rappresentano dunque il punto di svolta e il suggello della fattiva collaborazione tra pubblico e privato, raggiungendo finalmente un'intesa volta a tutelare, promuovere e valorizzare l'area nelle sue diverse declinazioni: come bene ambientale di assoluta rilevanza, sede di attività ittica e location d'eccellenza per eventi sportivi a caratura mondiale. Il lago di Paola, storica valle da pesca dall'epoca dell'Impero Romano, entra così nell'olimpo dello sport mondiale". Gli accordi siglati rappresentano il primo passo per un'operazione più ampia ed includente finalizzata a disciplinare le attività sulle acque del Lago.