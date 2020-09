Così oggi niente bancarelle in centro, niente processione e fuochi d'artificio questa sera allo stadio Quinto Ricci, ma una cerimonia più sobria, che ha avuto il momento principale questo pomeriggio (ore 19) nella Santa Messa sul sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, officiata dal vescovo di Albano Marcello Semeraro.

La città di Aprilia celebra la festa patronale di San Michele una manifestazione ridotta, senza eventi di richiamo il grande pubblico, in ossequio alla norme di contenimento del Covid-19.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli