"Riapre domani mattina la scuola primaria C. Caetani di Latina Scalo, è stata infatti pubblicata la revoca dell'ordinanza sindacale n° 232 del 23 settembre con una nuova ordinanza, la numero 247 del 30 settembre 2020 che di fatto certifica la riconsegna dell'immobile nella disponibilità dell'Istituto Comprensivo Camillo Caetani – Aldo Manuzio"- A darne notizia è il Comune di Latina. Quali interventi sono stati effettuati? "È stato messo in sicurezza il cornicione, - proseguono dal Comune - il ripristino verrà eseguito nei prossimi giorni. Un risultato giunto prima del previsto grazie al lavoro sinergico tra genitori, dirigente, docenti, personale e Amministrazione. La modalità più utile per risolvere in modo coordinato problematiche come queste.



L'Assessore al Decoro, al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni, Emilio Ranieri, esprime soddisfazione per come è stata condotta la vicenda della scuola primaria di Latina Scalo: «Abbiamo fatto e stiamo facendo tutto il possibile affinché i lavori programmati si possano svolgere entro i tempi previsti. Il Sindaco Damiano Coletta interviene: «Sono davvero contento che siamo riusciti ad anticipare la data di riapertura della scuola. Ci tenevamo molto come Amministrazione e avevamo preso un impegno con i genitori, oltre che con la dirigente scolastica, i docenti e gli studenti e le studentesse. Da queste piccole cose si vede il lavoro di programmazione solido che è stato fatto».