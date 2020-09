Il tampone molecolare alunno della scuola Toscanini è negativo, gli alunni della classe messa in quarantena dopo il sospetto caso di positività al Covid-19 potranno tornare in classe già a partire da domani.

E' questa la notizia arrivata pochi minuti fa dal dirigente scolastico Enrico Raponi, che ha ricevuto notizia dei risultati dall'Asl di Latina. L'unico, positivo al test rapido, è stato sottoposto successivamente al tampone molecolare che ha dato esito negativo ma - in via precauzionale - era già scattato il protocollo di sicurezza che prevedeva la "quarantena" per la classe e gli insegnanti dell'allievo e la sanificazione di tutto l'edificio di via Amburgo.

Una buona notizia per le famiglie e per gli alunni, che già da domani potranno tornare sui banchi per le lezioni. "Siamo contenti per l'esito di questi risultati, che tranquilla - spiega il dirigente scolastico, Enrico Raponi - anche le famiglie. Noi comunque per precauzione abbiamo seguito immediatamente il protocollo dell'Asl a tutela della sicurezza di tutti".