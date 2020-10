Le rondini di Andos Fondi alla corte di Giulia Gonzaga: quest'anno la prevenzione rosa "conquista" Castello Caetani, simbolo della città di Fondi, che diventa "fortezza" della prevenzione dei tumori al seno per il mese di Ottobre.

Il Comitato Andos Onlus di Fondi è infatti nuovamente protagonista dell'Ottobre Rosa. Le iniziative del 2020 sono promosse con il Comune di Fondi, si giovano del patrocinio di Ente Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e Banca Popolare di Fondi e della collaborazione di On Broadway, ASD Top Run e Pro Loco Fondi.

Sabato 3 Ottobre, alle ore 11, è in programma la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità Istituzionali.

A seguito dell'apertura del Mese della prevenzione dei Tumori al seno nel corso del "Progetto Cuore", il messaggio volto alle donne di prendersi cura della propria salute viene amplificato con l'esposizione dei banner della prevenzione presso Casa Comunale, Castello Caetani e Palazzo Caetani e la conseguente illuminazione di rosa del monumento simbolo della città di Fondi.

Nell'occasione, per tutto il mese di Ottobre è aperto lo Sportello di Informazione e Orientamento alla Prevenzione presso il Castello Caetani.

Dal Martedì al Sabato, dalle ore 9.30 alle 12.30, le volontarie di Andos Fondi saranno a disposizione di tutta la cittadinanza per fornire indicazioni circa le modalità di accesso ai percorsi di screening oncologici presenti presso l'ASL di Latina, le modalità di adesione alla campagna di screening mammografico 45-49 anni promosso dalla Regione Lazio per il mese dell'Ottobre Rosa, e altresì le modalità di adesione ai numerosi progetti di A.N.D.O.S. FONDI a favore del recupero psicofisico delle donne operate al seno.

Nel corso della mattina di inaugurazione dello sportello verrà presentato il progetto di Teatro terapia promosso e organizzato in collaborazione con il Comune di Fondi (referente dott. Antonio Marcucci), con On Broadway (referente Giovanni Pannozzo) e A.N.D.O.S. Fondi.

Contestualmente si procederà alla raccolta di adesioni per partecipare alla realizzazione di una coreografia a forma di nastro rosa, suggestiva iniziativa scenografica in programma per il prossimo 10 Ottobre nel centro cittadino nell'ambito delle celebrazioni delle festività di Sant'Onorato, Patrono della città di Fondi.

Nel corso del mese, ulteriori iniziative vedranno impegnate le attività commerciali e i singoli cittadini nella promozione della prevenzione. Sarà cura del Comitato Andos darne pronta informazione alla cittadinanza.