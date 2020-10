Inoltre sarà rafforzato l'organico della Polizia locale, con l'assunzione di vigili stagionali per aumentare i controlli. " Bisogna imparare a convivere con il virus, le attività di un territorio non possono fermarsi, ma devono proseguire con regole diverse", ha detto il sindaco Cosmo Mitrano

Con un solo voto contrario - quello di Franco De Angelis- il consiglio comunale di Gaeta ha approvato la delibera che consentirà anche quest'anno di organizzare le famose Luminarie che ormai attirano migliaia di turisti nella cittadina del Golfo. Saranno un evento diverso al tempo di coronavirus e quindi evitando assembramenti o escludendo strada strette (tipo via Indipendenza) dall'allestimento delle stesse.

