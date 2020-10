Salgono a 124 i cittadini di Aprilia positivi al Coronavirus. La conferma arriva dai dati inviati al Comune dall'Asl di Latina, che segnala anche 224 cittadini in isolamento domiciliare preventivo: 69 sono i cittadini ormai negativizzati, mentre 155 sono quelli in attesa del tampone. Nei giorni scorsi inoltre ad Aprilia è stato riscontrato un altro caso di positività tra gli alunni della scuola dell'infanzia Arcobaleno in via dei Mille, per questo i locali sono stati già sanificati nel weekend e la classe è stata messa in quarantena, come prevedono le procedure sanitarie. Il drive in attivato, invece, nella giornata di sabato e limitato agli studenti in quarantena precauzionale (perché entrati in contatto con alunni positivi) ha effettuato 200 test e riscontrato due ulteriori casi di positività. "In questi giorni stiamo organizzando con la Asl la postazione stabile per i test rapidi in modalità drive in – commenta il Sindaco Antonio Terra – nel frattempo raccomandiamo a tutti i cittadini di avere la massima prudenza: è possibile vivere la nostra quotidianità, ma occorre sempre rispettare le distanze di sicurezza e indossare la mascherina. Questa settimana proseguiranno i controlli già avviati nei giorni scorsi. Ricordiamo a chi sta scontando la quarantena a casa, che per qualsiasi esigenza è possibile contattare, in orario di ufficio, il Segretariato Sociale (numero 06 92018612) mentre – quando gli uffici dei Servizi Sociali sono chiusi – è attivo il numero verde del Pronto Intervento Sociale: 800 090 221".