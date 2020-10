Un altro tratto dell'Appia Regina Viarum è stato scoperto presso l'antica Minturnae, nel corso dei lavori di scavo avviati nel giugno scorso grazie ai fondi ministeriali del Mibact e che si svolgono sotto la direzione di Giovanna Rita Bellini, direttore scientifico per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone Latina e Rieti. Il Castrum per Minturnae è il luogo delle origini, ma anche il luogo in cui sono stati effettuati i primi scavi archeologici dell'antica città, già alla fine del XVIII secolo. Dopo gli intonaci, i frammenti di iscrizioni, monete, oggetti di vita quotidiana ed altro, l'attività di scavo, come era prevedibile, ha riportato alla luce l'antica via Appia. Una scoperta che è stata già ammirata da coloro che domenica scorsa hanno partecipato all'Appia day 2020, la grande festa che si organizza ogni anno per celebrare il fascino e l'incanto dell'Appia Antica.

Quest'anno la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Frosinone, Latina e Rieti e il Comune di Minturno (che ha partecipato fin dalla prima edizione con la collaborazione di Legambiente, Circolo Verde Azzurro Sud Pontino, presieduto da Dino Zonfrillo) hanno pensato di puntare sull'interessante novità rappresentata dall'area di scavo del "Castrum" dell'Antica Minturnae. L'area, situata al confine con il Comprensorio archeologico di Minturno, è interessata attualmente da due cantieri di scavo archeologico su un terreno di proprietà comunale. Preziose testimonianze che stanno tornando alla luce e che potranno essere ammirate in altre tre occasioni. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica prossima dalle dieci alle tredici, sabato 17 ottobre dalle quindici alle diciassette e trenta e domenica 18 ottobre dalle dieci alle tredici e dalle quindici alle diciassette e trenta. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata online collegandosi alle pagine https://antica-minturnae-open-day-11-ott.eventbrite.it; https://antica-minturnae-open-day-17-ott.eventbrite.it; https://antica-minturnae-open-day-18-ott.eventbrite.it. Per info e prenotazioni inviare una mail sinusformianus@gmail.com