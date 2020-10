Ancora una volta il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha scelto Velletri è il ristorante "Benito Al Bosco" per passare un momento di relax e gustare del buon cibo. Ieri il premier è stato accolto da Benito Morelli, dai suoi figli e da tutto lo staff del rinomato ristorante dei Castelli Romani per tutta la durata del pasto. Al termine della permanenza nel ristorante, Il Presidente del Consiglio si è fatto immortalare in foto insieme a Benito Morelli e alla sua famiglia.